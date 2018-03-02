Глава МИД Туркменистана принял делегацию РФ

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ашхабад делегацией РФ во главе с заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.Астраханцевой.

В ходе встречи министр и его гости обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической и торгово-экономической областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"