Делегация Турменистана вернулась из Швейцарии

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта делегация Туркменистана в составе министра спорта и молодежной политики Туркменистана Д.Гулгельдиева, заместителя министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиева, генерального секретаря Национального олимпийского комитета Туркменистана А.Мырадова и постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН в Женеве А.Халджанова завершила двухдневный визит в Швейцарию, предпринятый с целью участия в состоявшихся в Лозанне переговорах с руководством Международной университетской спортивной федерации (ФИСУ).

В ходе проведенных встреч стороны обсудили перспективы дльнейшего развития двустороннего сотрудничества в области проведения крупномасштабных спортивных игр.

ИП "ТУРКМЕНинформ"