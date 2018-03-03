Туркменская делегация посетила Узбекистан

Туркменская делегация посетила Узбекистан02.03.2018 12:10
НОВОСТИ В МИРЕ, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана в составе заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Байрама Аннамередова, заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева и других официальных лиц посетила Узбекистан.
Целью поездки явилось участие в 14-м заседании совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
1 марта члены делегации были приняты министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, хода реализации достигнутых ранее на различных уровнях договоренностей.
Кроме того, делегация посетила Ташкентский завод сельскохозяйственной техники и Ташкентский завод по ремонту железнодорожных пассажирских вагонов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"