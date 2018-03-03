Туркменский лидер провел встречу с главой делегации Ирана

АШХАБАД, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Мохаммадом Шариатмадари.

Целью визита делегации, в состав которой входят представители правительственных и деловых кругов ИРИ, является участие в 14-й специализированной выставке продукции иранских производителей, стартовавшей в этот день в Ашхабаде и запланированном на сегодня туркмено-иранском бизнес-форуме. В рамках визита также проходит выставка образцов народных ремесел и декоративно-прикладного искусства Ирана

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы активизации туркмено-иранского диалога в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, бизнеса, науки и технологий, энергетики и транспорта.

В тот же день иранская делегация посетила внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"