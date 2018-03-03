Проведено очередное заседание Государственного совета безопасности

АШХАБАД, 2 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности страны.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения результатов работы военных и правоохранительных органов страны в январе-феврале текущего года, предпринимаемых мер по обеспечению безопасности и укреплению обороноспособности страны и ряда организационных вопросов.

Также глава государства подписал Указ о награждении группы военнослужащих и работников военных и правоохранительных органов государственными наградами и документы о присвоении очередных воинских званий отличившимся служащим.

В частности, председателю Государственной таможенной службы подполковнику Османову Атадурды Атабердиевичу присвоено воинское звание полковник, начальнику Государственной пограничной службы – командующему пограничными войсками, полковнику Гундогдыеву Бегенчу Атаевичу присвоено воинское звание генерал-майор.

ИП "ТУРКМЕНинформ"