Турменский лидер определил составы межправкомиссий

АШХАБАД, 3 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд постановлений об утверждении с туркменской стороны составов межправительственных туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, туркмено-французской комиссии по экономическому сотрудничеству, туркмено-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, туркмено-австрийской комиссии и туркмено-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

2 марта глава государства утвердил состав туркмено-французской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической отрасли с туркменской стороны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"