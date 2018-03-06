Состоялось заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 4 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за истекшие 2 месяца года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года и другие актуальные вопросы государственной жизни.

После заслушания отчетов вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в различных отраслях национальной экономики глава государства утвердил проект Программы совершенствования системы трудоустройства молодых специалистов, постановления о строительстве в Ашхабаде современных зданий и объектов (ансамбля из десяти 12-этажных 72 квартирных и шести 12-этажных 48 квартирных домов повышенной комфортности, а также модернизации и прокладки 5564 метра автомобильных дорог вдоль проспекта Махтумкули между улицами Таслама и Тегеранская), постановления о мерах по государственной поддержке и развитию производств, ориентированных на выпуск импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, и в частности, птицеводческой отрасли (которые предполагают освобождение от таможенных пошлин некоторых видов ввозимых в страну товаров).

Также был рассмотрен ход подготовки к предстоящим 25 марта выборам депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей. В настоящее время завершена регистрация кандидатов по избирательным округам для участия в выборах, всего по стране выдвинуто 284 кандидата.

ИП "ТУРКМЕНинформ"