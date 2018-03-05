Туркменский лидер поздравил нового коллегу из Армении

АШХАБАД, 5 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание вновь избранному Президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

В своем послании туркменский лидер поздравил коллегу с победой на выборах, а также пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания дружественного армянского народа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"