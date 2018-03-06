Соболезнования народу Азербайджана

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с выражением соболезнований по случаю пожара в Хатаинском районе Баку, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"