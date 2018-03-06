Глава государства заслушал отчеты хякимов

АШХАБАД, 6 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по прямой видео-селекторной связи с хякимами велаятов и столицы.

Повестка дня мероприятия включала отчеты глав администраций о текущем положении дел в сельском хозяйстве, ходе социально-экономического развития регионов и реализации принятых национальных программ, организации празднования Международного женского дня и Навруза, подготовки к летнему сезону отдыха в Национальной туристической зоне "Аваза".

ИП "ТУРКМЕНинформ"