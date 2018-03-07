В Ашхабаде обсуждают вопросы развития туркмено-российского сотрудничества

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта в Ашхабаде завершила двухдневную работу 5-я встреча Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций под эгидой Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в состав которой входят представители правительственных и деловых кругов Туркменистана и России.

Для участия в мероприятии в Турменистан прибыла с визитом делегация во главе с заместителем министра экономического развития Российской Федерации А.Груздевым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, бизнеса, промышленности, транспорта, строительства, энергетики, сельского хозяйства и других.

В рамках визита российская делегация также была принята в ведомстве внешней политики Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"