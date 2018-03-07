В Берлине прошел туркмено-германский медицинский форум

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта в Берлине завершил работу 7-й туркмено-германский форум по здравоохранению.

В течение двух дней руководители и специалисты государственных структур и научно-клинических центров, санаторно-лечебных учреждений, преподаватели и эксперты двух стран обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области практической медицины, обучения персонала. Особое внимание было уделено вопросам ортопедии, в том числе детской, и физиотерапии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"