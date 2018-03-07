МИД Туркменистана посетила делегация наблюдателей от СНГ

МИД Туркменистана посетила делегация наблюдателей от СНГ07.03.2018 11:49
АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта в ведомстве внешней политики Туркменистана была проведена встреча с делегацией во главе с первым заместителем председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ В.Гуминским, прибывшей в Ашхабад для мониторинга избирательной кампании предстоящих в этом месяце в Туркменистане парламентских выборов.
В ходе встречи были обсуждены вопросы организации предстоящего голосования.
ИП "ТУРКМЕНинформ"