МИД Туркменистана посетила делегация наблюдателей от СНГ

АШХАБАД, 7 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 марта в ведомстве внешней политики Туркменистана была проведена встреча с делегацией во главе с первым заместителем председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ В.Гуминским, прибывшей в Ашхабад для мониторинга избирательной кампании предстоящих в этом месяце в Туркменистане парламентских выборов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации предстоящего голосования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"