Туркменский лидер поздравил женщин

АШХАБАД, 8 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к женщинам страны и соотечественницам с поздравлениями по случаю Международного женского дня 8 марта.

В поздравлении говорилось:

"В год, девиз которого "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", яркие торжества и мероприятия, приуроченные к этому замечательному празднику, насыщены особым смыслом.



Туркменистан обладает богатейшим историко-культурным и духовным наследием. В деле его бережного сохранения, изучения, популяризации и передачи будущим поколениям велика заслуга наших женщин. Созданные ими и поражающие своей красотой ковры, вышивки, глубоко содержательные элементы народного творчества, танцевально-песенное искусство куштдепди – все это наше национальное богатство.



В современную эпоху наши женщины и девушки добросовестно и успешно трудятся в органах государственной власти, управленческой сфере, различных отраслях экономики, в сферах науки и образования, культуры и здравоохранения, участвуя в успешной реализации национальных и государственных программ.



Уважение к дорогим матерям, девушкам и женщинам присуще нашему национальному менталитету на протяжении тысячелетий. Обеспечение прав и интересов женщин, поддержка семьи и материнства являются важными индикаторами уровня прогресса общества. И поэтому эти задачи являются одними из приоритетных направлений государственной политики. За особые заслуги перед государством и обществом, большие успехи в труде, общественной жизни, воспитании преданных Родине поколений наши женщины награждаются орденом "Zenan kalby", им присваиваются почетные звания "Ene mähri", а многодетным семьям предоставляются в дар новые жилые дома со всеми удобствами.



Наше государство активно наращивает конструктивный диалог с авторитетными международными организациями, прежде всего со специализированными учреждениями и структурами Организации Объединенных Наций. Мы весьма ответственно подходим к охране прав и интересов матери и ребенка, претворению в жизнь задач, ориентированных на конкретные цели в области гендерной политики. Избрание Туркменистана в Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), а также в Комиссию по статусу женщин – это исторические события, повышающие роль страны в мировом развитии.



В воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и гуманизма – огромная заслуга наших дорогих матерей. Их наставления, призывающие творить добро, любить труд, быть добросовестными, уважать старших, важны для воспитания подрастающего поколения в духе высокой нравственности и патриотизма. Мы гордимся преданными семейному очагу женщинами и всегда будем заботиться об их благополучной и счастливой жизни.

Желаю вам доброго здоровья, огромного счастья, семейного благополучия, больших успехов в деятельности во имя процветания страны".

ИП "ТУРКМЕНинформ"