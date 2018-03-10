Обсуждены пути активизации сотрудничества между Туркменистаном и Татарстаном

АШХАБАД, 9 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 марта в Ашхабаде было проведено 5-е заседание совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация официальных и деловых кругов дружественного региона РФ во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Российской Федерации А.Каримовым.

В рамках заседания стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли и экономики, финансов, промышленности, ТЭК, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, экологии и охраны окружающей среды, спорта, туризма, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"