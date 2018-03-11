В Туркменистане определили самую красивую студентку

АШХАБАД, 11 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 марта в Ашхбаде состоялся финал ежегодного конкурса "Талып гозели", организованного Министерством образования, Молодежной организацией имени Махтумкули и Союзом женщин Туркменистана в честь Международного женского дня.

В заключительном туре оценивались интеллектуальные и коммуникативные способности, умение петь, танцевать, декламировать стихотворные произведения, а также кулинарные таланты конкурсанток.

В итоге победительницей и обладательницей звания самой красивой студентки страны-2018 стала студентка Туркменского госуниверситета имени Махтумкули Гунчагуль Хангулыева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"