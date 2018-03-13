Главы Туркменистана и Афганистана провели беседу по телефону

АШХАБАД, 12 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону со своим коллегой из Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани.

Беседа глав двух государств была посвящена обсуждению международной поддержки совместных проектов по восстановлению Афганистана (включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и железной дороги Керки-Имамназар-Акина, международной ЛЭП и линии оптико-волоконной связи), вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, актуальных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"