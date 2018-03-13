Туркменистан и Иран углубляют сотрудничество между пограничными службами

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 марта в Ашхабаде открылось 13-е заседание совместной межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам под председательством заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В течение 2 дней представители пограничных и таможенных служб Туркменистана и Ирана обсудят вопросы обеспечения безопасности, борьбы с контрабандой и наркотрафиком, развития пограничной и таможенной инфраструктуры с целью увеличения объемов товарооборота.

ИП "ТУРКМЕНинформ"