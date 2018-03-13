Главы Туркменистана и РФ провели телефонный разговор

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухммедов провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы лидеры двух государств обсудили приоритетные вопросы туркмено-российского диалога по всему спектру направлений, обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной политики, представляющих взаимный интерес.

В завершение Гурбангулы Бердымухаммедов пригласил Президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Туркменистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"