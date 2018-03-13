Продолжена работа над проектом соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве на Каспии

АШХАБАД, 13 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 марта в Ашхабаде стартовала двухдневная встреча представителей прикаспийских государств, организованная Министерством иностранных дел Туркменистана, Министерством финансов и экономики и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при Президенте Туркменистана.

Целью мероприятия является продолжение работы по выработке проекта Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве на Каспии, обмен мнениями и согласование позиций по отдельным статьям соглашения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"