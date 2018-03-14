Туркменский лидер отправился на Ближний Восток

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с официальным визитом в Государство Кувейт, после которого он посетит Объединенные Арабские Эмираты.

По прибытии в Эль-Кувейт глава Туркменистана проследовал в отведенную ему резиденцию, откуда затем отправился на встречу с эмиром Кувейта Сабахом Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабахом.

В ходе переговоров на высшем уровне в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, промышленности, инвестиций, энергетики, транспорта и связи и других.

По итогам встречи в верхах были подписаны

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Кувейт о создании совместной туркмено-кувейтской комиссии по сотрудничеству;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Кувейт об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных/специальных паспортов;

Меморандум о взаимопонимании по двусторонним политическим консультациям между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Государства Кувейт;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на взаимовыгодных направлениях партнерства между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Дипломатическим институтом имени Сауда Аль-Нассера Аль-Сабаха Министерства иностранных дел Государства Кувейт;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Правительством Туркменистана и Кувейтским Фондом Арабского экономического развития;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Кувейт об экономическом и техническом сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Кувейт о торговом сотрудничестве,

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном "Туркменгаз" и компанией "Kuwait Petroleum Corporation";

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Государства Кувейт в области искусства и культуры,

совместный документ об оказании технической поддержки между Правительством Туркменистана и Кувейтским Фондом Арабского экономического развития.

Также в рамках пребывания в столице Кувета туркменский лидер провел встречи с заместителем премьер-министра Государства Кувейт, министром иностранных дел, председателем Совета управляющих Кувейтского Фонда Арабского экономического развития шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамад Аль-Сабахом, а также с премьер-министром Государства Кувейт шейхом Джабером Аль-Мубарак Аль-Хамад Аль-Сабахом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"