Туркменский лидер отправился в ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил визит в Государство Кувейт и отбыл в Объединенные Арабские Эмираты.

В заключительный день пребывания в Кувейте глава Туркменистана Центр арабских скакунов Аппарата Эмира Государства Кувейт и музей "Дар Аль-Атхар Аль-Исламия", после чего отправился в Абу-Даби.

По прибытии в ОАЭ туркменский лидер проследовал в отведенную ему резиденцию, после чего состоялись его встречи с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ, правителем Эмирата Дубаи шейхом Мухаммедом Бин Рашид Аль-Мактумом, заместителем председателя Кабинета Министров, министром, управляющим делами Президента ОАЭ шейхом Мансуром Бин Зайед Аль Нахайяном, с которыми обсудил приоритетные направления развития межгосударственного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"