Туркменский лидер вернулся из Абу-Даби

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, предпринятый с целью развития межгосударственного сотрудничества.

В ходе переговоров в верхах глава Туркменистана и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейх Мухаммед Бин Зайед Аль Нахайян рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-эмиратского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности,

По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы о противодействии терроризму, организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также другим видам преступлений, об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам, об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных, специальных паспортов, о сотрудничестве в области культуры, Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном "Türkmengaz" и компанией Объединенных Арабских Эмиратов "Mubadala Petroleum", соглашение о сотрудничестве между правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби.

В тот же день туркменский лидер посетил музей Лувр Абу-Даби и Мемориальный комплекс "Вахат Аль Карама" в честь национальных героев ОАЭ, после чего отбыл на родину.

ИП "ТУРКМЕНинформ"