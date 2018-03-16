Делегация Туркменистана отправилась в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта делегация Туркменистана во главе с председателем Меджлиса Акджой Нурбердыевой отправилась в Астану (Казахстан).

Целью поездки явилос участие в состоявшейся в этот день в столице РК рабочей (консультативной) встрече глав государств Центральной Азии, которая была посвящена вопросам развития сотрудничества между странами ЦА в сферах обеспечения безопасности, экономики, торговли, логистики, транспорта и связи, культуры, науки и образовния.

ИП "ТУРКМЕНинформ"