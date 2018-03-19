Вице-премьеры отчитались о текущем положении дел в стране

АШХАБАД, 17 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров.

Мероприятие было организовано с целью заслушания отчетов вице-премьеров, хякимов и ответственных руководителей о текущем положении дел в сферах торговли и экономики, банков и финансов, ТЭК, энергетики, промышленности, сельского и водного хозяйства и АПК, технологий, инвестиций, транспорта и связи, инфраструктуры, ЖКХ, СМИ, спорта, науки, образования, культуры и искусства ходе благоустройства Ашхабада и реализации национальных программ в регионах.

По итогам встречи туркменский лидер утвердил постановление об утверждении таможенных пошлин на стекольную продукцию и бутылочную тару, ввозимых на территорию Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"