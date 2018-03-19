Глава Туркменистана встретился с предпринимателями

АШХАБАД, 18 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с членами Союза промышленников и предпринимателей страны, которая была организована в честь празднования 10-летия со дня образования структуры.

В ходе встречи глава государства поздравил представителей бизнеса и сообщил о присовении высоких государственных наград отличившимся деятелям и работникам СППТ, а также озвучил новые решения, принятые в поддержку туркменского предпринимательства, подписал документы, направленные на дальнейшее повышение вклада частных структур в реализацию стратегических программ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"