В Туркменистане принята программа по поддержке бизнеса

АШХАБАД, 19 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об утверждении Государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в Туркменистане на 2018-2024 годы.

Документ, принятый в целях активизации предпринимательской деятельности в различных отраслях национальной экономики, увеличения ассортимента и объёмов производимых малыми и средними предприятиями товаров, повышения их конкурентоспособности на зарубежных рынках, содействия развитию частного предпринимательства, также включает в себя план а соответствующих мероприятий на этот период.

ИП "ТУРКМЕНинформ"