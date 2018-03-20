Туркменский лидер поздравил коллег из России и Китая

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с поздравлениями по слуаю их переизбрания на высшие государственные посты.

Туркменский лидер пожелал коллегам крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а также благополучия, мира и процветания народам РФ и КНР.

ИП "ТУРКМЕНинформ"