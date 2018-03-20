В Туркменистане объявили очередной армейский призыв

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ о начале призыва на военную службу в апреле-июне текущего года не имеющих права на отсрочку от призыва на военную службу граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу граждан старшего возраста.

Тем же указом предписывается уволить в запас в апреле-июне из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и выслуживших установленные законом сроки.

ИП "ТУРКМЕНинформ"