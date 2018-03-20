Глава государства провел рабочее совещание

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с главами администраций столицы и велаятов и рядом ответственных руководителей.

На повестку дня мероприятия были вынесены вопросы проведения предстоящих выборов депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей, празднования Новруз-байрамы, проведения весенней озеленительной кампании и начала нового сельскохозяйственного сезона, рассмотрение хода строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к новому сезону в НТЗ "Аваза".

ИП "ТУРКМЕНинформ"