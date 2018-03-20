Новые кадровые перестановки

АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд перестановок в кадровом составе руководящего аппарата страны.

В частности, за допущенные в работе серьезные недостатки был освобожден от должности заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Эзиз Реджебов.

Новыми заместителями министра спорта и молодежной политики Туркменистана стали Гулмырат Агамырадов и Парахат Агаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"