Новые кадровые перестановки

Новые кадровые перестановки20.03.2018 12:51
АШХАБАД, 20 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд перестановок в кадровом составе руководящего аппарата страны.
В частности, за допущенные в работе серьезные недостатки был освобожден от должности заместитель председателя Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Эзиз Реджебов.
Новыми заместителями министра спорта и молодежной политики Туркменистана стали Гулмырат Агамырадов и Парахат Агаев.
ИП "ТУРКМЕНинформ"