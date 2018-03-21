Глава государства поздравил туркменистанцев с Новрузом

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Новруз-байрамы - Международного праздника весны.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Сердечно поздравляю вас с Национальным праздником весны - Международным днем Новруз, широко отмечаемым в эти прекрасные дни года, девиз которого "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути".



Уверен, что торжества, приуроченные к этому празднику, воплощающему такие ценности, как мир, дружба, добрососедство, гуманизм и созидание, а также признанному в качестве неотъемлемой составляющей духовно-культурного наследия человечества, еще больше укрепят нашу любовь к Родине.



Новруз байрамы, на протяжении тысячелетий впитывавший уникальные традиции и обычаи, обогатившись новым содержанием, признан на международном уровне как неотъемлемая часть культурно-духовного наследия человечества. Берущий свои истоки в многовековой истории, этот праздник объявлен Генассамблеей Организации Объединенных Наций в качестве международного, призывающего к миру и сближающего народы. Он включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.



В целях приумножения значимости Международного праздника Новруз, популяризации наших культурных ценностей, национальных обычаев в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята создана долина Новруз, где возведено здание "Türkmeniň ak öýi" как символ исконных традиций дружелюбия и гостеприимства туркмен, а также воздвигнут монумент "Дружба".



Многообразие традиций и обычаев этого международного праздника оказали существенное влияние на гармоничное развитие цивилизаций Востока и Запада, в особенности, на формирование историко-культурных памятников Туркменистана, располагавшихся вдоль Великого Шелкового пути, сокровищницы материальных и духовных ценностей туркмен. Наряду с народами мира, они привнесли в традиции и обычаи Новруза свой жизненный опыт, нравственные и духовные ценности, такие гуманистические идеалы, как миролюбие, дружба, добрососедство, благородство, взаимоуважение.



Именно поэтому этот праздник вдохновляет нас на новые благородные устремления, великие дела, воспитывая в поколениях национальную гордость, высокие гуманистические убеждения. Согласно многовековой доброй традиции в год, девиз которого "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути", также широко расстилаются в честь Национального праздника весны наши изобильные сачаки, готовятся различные национальные блюда, праздничные торжества стартуют в столице и во всех уголках страны.



Туркменский народ встречает светлый праздник весны как торжество трудолюбия, прославляющего бережное отношение и любовь к нашей земле. Весной начинается ответственная пора для наших соотечественников, продолжающих исконные традиции земледелия и животноводства. Национальный праздник весны вдохновляет на достижение новых высоких рубежей. И поэтому закладка будущих урожаев всегда начинается с пожеланий приумножения успехов нашего суверенного государства и народа.



Консолидирующая роль Национального праздника весны - Международного дня Новруз, его прекрасные традиции и обычаи, а также всенародные торжества, вдохновляют нас на самоотверженный труд во имя дальнейшего процветания Туркменистана".

ИП "ТУРКМЕНинформ"