Туркменский лидер объявил праздничную амнистию

АШХАБАД, 21 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 марта Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ "О помиловании по случаю Национального праздника весны осужденных лиц".

Документ направлен на освобождение помилованных граждан от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определенной местности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"