Туркменского лидера поздравили зарубежные коллеги

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступают поздравления от зарубежных коллег и сотрудничающих со страной компаний по случаю Новруз-байрамы.

Свои поздравления прислали Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, глава исполнительной власти Исламской Республики Афганистан доктор Абдулла Абдулла, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

ИП "ТУРКМЕНинформ"