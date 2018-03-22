Туркменский лидер дал старт очередной озеленительной кампании

АШХАБАД, 22 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов дал старт весенней озеленительной кампании, которая была приурочена к празднованию Международного дня весны - Новруз-байрамы.

Акция с участием главы государства прошла в Ахалском велаяте в окрестностях столицы, в долине "Nowruz ýaýlasy", где на площади 15 гектаров были высажены тутовые деревья, на 5 гектарах – плодовые культуры.

В озеленительной кампании, состоявшейся по всей стране, приняли участие 377 тысяч 572 человека, которые высадили более 445 тысяч 130 деревьев.

В целом в текущем году в Туркменистане в ходе весенней и осенней озеленительных кампаний будет высажено 3 миллиона деревьев, в том числе, 1,5 миллиона саженцев между этрапами Ак бугдай и Бахерден Ахалского велаята и 1,5 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда в других велаятах.

Другие торжества в честь Новруза, на которые были приглашены зарубежные гости, включали концертные и творческие выступления мастеров искусств, демонстрации традиционного уклада жизни туркмен, национальной кухни и культуры, спортивные поединки, выставки ювелирных изделий и работ ремесленников, выступления джигитов на ахалтекинских скакунах, макеты основных культурных и исторических достопримечательностей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"