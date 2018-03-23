Выражены соболезнования в связи с терактом в Афганистане

АШХАБАД, 23 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани, в котором выразил соболезнования в связи с террористическим актом в Кабуле, приведшим к гибели множества людей.

В своем послании туркменский лидер осудил любые проявления терроризма и экстремизма, передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"