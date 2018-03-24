Глава исполкома СНГ посетил МИД и ЦИК Туркменистана

Глава исполкома СНГ посетил МИД и ЦИК Туркменистана24.03.2018 14:41
АШХАБАД, 24 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 марта пребывающий с визитом в стране во главе миссии наблюдателей от СНГ на предстоящих завтра в Туркменистане выборах депутатов парламента и местных представительных органов власти Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев посетил ведомство внешней политики и Центральную избирательную комиссию Туркменистана.
Встречи были посвящены организационным аспектам предстоящего голосования и вопросам будущего председательства Туркменистана в СНГ.
ИП "ТУРКМЕНинформ"