Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 25 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров страны.

Встреча была организована с целью рассмотрения текущего положения дел в сферах банков и финансов, экономики и торговли, ТЭК и энергетики, промышленности, сельского хозяйства и АПК, строительства, транспорта и связи, науки, образования и культуры, спорта, туризма и других.

По итогам заседания туркменский лидер подписал постановление "О производстве риса в Туркменистане в 2018 году", в соответствии с которым в текущем году рисоводам дана задача вырастить не менее 82 тысяч 400 тонн рисового зерна, под посевы отведено 18 тысяч 300 гектаров в Дашогузском и Лебапском велаятах.

Также были поставлены подписи под постановлениями "О создании фонда Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана" и "О проведении в 2018 году в городе Ашхабад чемпионата мира по тяжелой атлетике" (с 28 октября по 10 ноября) и утверждены новые государственные образцы документов об образовании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"