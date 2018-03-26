В Туркменистане состоялись очередные парламентские выборы

АШХАБАД, 26 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 марта в Туркменистане состоялись выборы депутатов Меджлиса Туркменистана 6-го созыва, а также членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты и Генгешей, в которых приняли участие представители всех трех действующих в стране политических партий, а также выдвинутые инициативными группами граждан кандидаты в представительные органы.

В частности, было зарегистрировано 489 кандидатур в члены велаятских и 2570 – в члены этрапских и городских халк маслахаты, 13215 – в члены Генгешей и 284 претендента на должность депутата Меджлиса, выдвижение которых было инициировано политическими партиями и группами граждан.

За ходом выборов следили миссии международных и отечественных наблюдателей.

В голосовании принял участие и глава государства, осуществивший свое право выбора на 48 участке избирательного округа № 7 "Гунеш".

ИП "ТУРКМЕНинформ"