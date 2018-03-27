Выражены соболезнования народу России

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В нем туркменский лидер выразл коллеге и всему российскому народу соболезнования по случаю случившегося накануне пожара в городе Кемерово, в котором погибло свыше 60 человек, в основном, дети.

Глава Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"