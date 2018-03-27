Глава государства провел рабочее совещание

Глава государства провел рабочее совещание27.03.2018 12:49
АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видеоселекторное совещание с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.
Повестка дня встречи включала рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, реализации принятых государственных программ, строительства объектов социального и экономического назначения.
ИП "ТУРКМЕНинформ"