Глава государства провел рабочее совещание

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видеоселекторное совещание с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

Повестка дня встречи включала рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, реализации принятых государственных программ, строительства объектов социального и экономического назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"