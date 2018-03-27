В Туркменистане подвели итоги парламентских выборов

АШХАБАД, 27 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 марта в Ашхабаде был проведен брифинг председателя ЦИК Туркменистана Г.Мурадова, на котором были освещены итоги состоявшихся в минувшее воскресенье в стране выборов депутатов Меджлиса Туркменистана 6-го созыва, членов халк маслахаты и Генгешей.

На встрече было озвучено, что в соотвествии с заключениями наблюдавших за ходом голосования 4072 национальных наблюдателей и 142 международных и иностранных наблюдателей из ООН, СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ОИС, а также из таких стран, как США, Австрия, ОАЭ, Иран, Турция, КНР, Пакистан и стран-членов СНГ выборы прошли на широкой альтернативной основе на принципах демократии и гласности.

В них приняли участие 3 миллиона 17 тысяч 801 человек из 3 миллионов 291 тысячи 312 зарегистрированных избирателей, что составило 91.69 процентов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"