В Ашхабаде прошли переговоры между главами Туркменистана и Ирана

АШХАБАД, 28 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 марта в Туркменистан прибыл с двухдневным официальным визитом Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.

Протокольная церемония встречи главы ИРИ Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым прошла на площади Независимости, откуда президенты проследовали во дворец Рухыет для проведения переговоров в верхах, прошедших в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран.

Основными темами встречи на высшем уровне стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, международного взаимодействия, ТЭК и энергетики, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства и других.

По окончании переговоров президенты подписали пакет двусторонних документов, в том числе:

Программу сотрудничества в области культуры, искусства, науки и образования на 2018-2020 годы;

Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству на 2018–2022 годы;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере промышленности;

План по сотрудничеству в сфере спорта на 2018–2019 годы;

Меморандум о взаимопонимании по обмену таможенной информацией в электронном формате;

Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного туркмено-иранского делового совета;

Меморандум о взаимопонимании по воздушному транспорту;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сертификации;

План по реализации Меморандума о взаимопонимании между Главной государственной службой "Туркменстандартлары" и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Институтом политических и международных исследований Исламской Республики Иран;

Меморандум о взаимопонимании по науке и образованию между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова (Туркменистан) и Мешхедским университетом имени Фирдоуси (Исламская Республика Иран);

Меморандум о взаимопонимании по науке и образованию между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммеда Азади (Туркменистан) и Мешхедским университетом имени Фирдоуси (Исламская Республика Иран),

а также совместное заявление глав государств.

Также в рамках визита лидера Ирана в Ашхабаде был проведен туркмено-иранский бизнес-форум, в ходе которого были обсуждены практические аспекты реализации новых совместных проектов между представителями правительственных и деловых кругов обеих стран, а вечером в честь Хасана Рухани был дан официальный ужин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"