Туркменская делегация вернулась из Ташкента

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым вернулась из Узбекистана, где 26-28 марта в Ташкенте прошли мероприятия в рамках международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

В ходе форума, в котором приняли участие представители МИД и правительств зарубежных стран, ЕС и других международных организаций, обсуждались практические аспекты деятельности международного сообщества по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, восстановлению экономики и инфраструктуры страны.

По итогам международной конференции была принята Ташкентская декларация.

Также туркменская делегация приняла участие в очередной встрече министров иностранных дел государств формата "Европейский союз - Центральная Азия", посвященной обсуждению вопросов развития сотрудничества между странами Центральной Азии с Европейским Союзом в торгово-экономической, инвестиционно-технологической, научной и образовательной сферах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"