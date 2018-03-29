В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Южной Кореей

АШХАБАД, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта ведомство внешней политики Туркменистана посетила делегация Республики Корея, прибывшая в страну с рабочим визитом во главе с канцлером Национальной Дипломатической Академии Министерства иностранных дел Чо Бёнг Дже.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии МИД и подготовки дипломатических кадров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"