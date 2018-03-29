Глава ИРИ завершил визит в Туркменистан

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 29 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 марта Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани завершил двухдневный официальный визит в Туркменистан, предпринятый с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов развития туркено-иранского диалога по всему спектру направлений.

В заключительный день визита глава Ирана отправился в Мары, где осмотрел Государственный историко-культурный заповедник "Древний Мерв", после чего отбыл на родину.

ИП "ТУРКМЕНинформ"