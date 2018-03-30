Жители и гости Ашхабада знакомятся с товарами производителей из Узбекистана

АШХАБАД, 30 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 марта в Ашхабаде в экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана стартовала Национальная промышленная выставка Республики Узбекистан, организованная Торгово-промышленной палатой при поддержке ведомства внешней политики страны.

На выставке, которая продлится до 31 марта, представлена продукция производителей из Узбекистана в таких отраслях, как горнорудная, металлургическая и нефтегазовая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, текстильная и химиндустрия, производство стройматериалов, бытовой техники и продуктов питания, медицинских средств, торговля, страхование, образцы декоративно-прикладного искусства и культуры узбекского народа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"