Глава государства провел заседание Кабмина

АШХАБАД, 31 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание правительства, посвященное актуальным вопросам жизни страны.

Первым пунктом повестки дня встречи стало подведение итогов прошедших 25 марта в Туркменистане выборов депутатов Меджлиса, членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей, в ходе которых из 284 кандидатов было избрано 125 депутатов Меджлиса Туркменистана нового созыва, из 3 тысяч 59 кандидатов – 240 членов халк маслахаты велаятов и города Ашхабада, 1200 членов этрапских и городских халк маслахаты, из 13 тысяч 215 кандидатов – 5 тысяч 900 членов Генгешей.

Среди избранных депутатов парламента, членов халк маслахаты и Генгешей 3257 представителей Демократической партии, 352 – Партии промышленников и предпринимателей, 1358 – Аграрной партии, 2498 – групп граждан.

Далее вице-премьеры и ответственные руководители представили главе государства отчеты о текущем положении дел в сферах торговли и экономики, банков и финансов, инвестиций, ТЭК, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и АПК, транспорта и связи, рыбного хозяйства, медицины и здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, туризма, ходе реализации существующих и новых проектах строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам мероприятия туркменский лидер подписал постановление, утвердив Программу развития экономической, финансовой и банковской систем на 2018-2024 годы и план мероприятий по ее реализации.

Кроме того, глава государства поставил подпись под постановлением о создании межотраслевой комиссии по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве, утвердив ее состав и положение об этой Комиссии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"