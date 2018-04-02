Глава МИД Туркменистана посетил Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отправился во главе представительной делегации с официальным визитом в Республику Корея.

В рамках пребывания в Сеуле глава МИД провел встречи со своей коллегой, руководителем южнокорейского МИД Кан Гён Хва, премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном,председателем Президентского комитета по северному экономическому сотрудничеству Республики Корея Сонг Ён Гилем, а также встретился с экс-Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и президентом Ассоциации дружбы между Республикой Корея и странами Центральной Азии Ли Ок Рён.

Встречи были посвящены рассмотрению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

Также была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Корея на 2018-2020 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"