Туркменский лидер объявил выговоры руководителям двух банков

АШХАБАД, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов выразил недовольство работой ряда руководителей банковско-финансового сектора.

В частности, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки были объявлены выговоры председателю Государственного коммерческого банка "Туркменистан" Мейлисгелди Хаджыеву и председателю Государственного коммерческого банка "Халкбанк" Мырату Арабову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"